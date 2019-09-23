بالفيديو.. غوميز يؤدي العرضة احتفالًا باليوم الوطني الـ89

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام الفرنسي بافتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال، بأداء العرضة السعودية؛ احتفالا باليوم الوطني الـ89 الذي يوافق اليوم الاثنين، مرتديًا الزي السعودي.

يشار إلى غوميز لا تمر عليه مناسبة محلية إلا ويشارك في الاحتفال به، إذ أنه تمكن من الانسجام بشكل كبير في المجتمع السعودي منذ قدومه إلى الهلال.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ89 تحت شعار «همة حتى القمة» وذلك اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، عام 1351هـ/1932م.