فيلم وثائقي.. قنصل المملكة في طهران يروي تفاصيل اختطافه

نايف السالم(صدى):

كشف رضا النزهة قنصل المملكة في طهران عام 1407، عن تفاصيل واقعة اختطافه من قبل السلطات الإيرانية في ذلك الوقت، وكيفية اكتشاف تهريب مئات المتفجرات في حقائب الحجاج الإيرانيين.

وروى «النزهة» لأول مرة تفاصيل هذه القصة، من خلال فيلم وثائقي انتجته قناة «ثمانية» على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وأكد في الفيلم الوثائقي، أن أحد الأشخاص وهو جالس على مكتب في غرفة مجهولة بمطار طهران سأله «لماذا قتلتم الإيرانيين في مكة؟»، ليرد عليه «نحن في مكة لا نقتل حجاج بيت الله حرام .. ولكن نخدمهم ونذلل الصعوبات التي تواجههم».

واستكمل أن هذا الشخص عاد السؤال، وهو أعاد الجواب نفسه عليه، قائلًا «عاد السؤال فأعدت الجواب وأعطاني ضربة ثانية وثالثه ورابعة حتى دفعني دفعة قوية أطاحني بها على الكراسي».

كما كشف عن طريقة اكتشاف تهريب مئات المتفجرات في حقائب الحجاج الإيرانيين في ذلك الوقت أيضًا.