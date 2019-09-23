زياد الجهني: « هيكا » ستتسبب في هطول الأمطار على المملكة آخر سبتمبر

علي القحطاني(صدى):

كشف الباحث في الظواهر المناخية، أن العاصفة «هيكا» سيكون لها أثرًا إيجابيًا مباشرًا على المملكة، حيث ستهطل الأمطار آخر شهري سبتمبر الجاري وبداية أكتوبر.

وقال « الجهني » : « رطوبة استوائية مدارية هائلة محملة وسط عاصفة هيكا قادمة من بحر العرب تندفع نحو المملكة بعد تلاشي العاصفة على عمان وسيكون لها أثرا إيجابياً مباشراً في أمطار آخر سبتمبر وبداية أكتوبر » .

وتشير التوقعات إلى احتمال أن تضعف الحالة وتقل درجتها إلى (منخفض مداري) خلال الـ24 ساعة القادمة تصل سرعة الرياح حول مركزه (45-55كم اس) داخل بحر العرب وقبل وصوله إلى سواحل سلطنة عمان والذي يتوقع أن يصحب بأمطار غزيرة وارتفاع في الأمواج.

اقرأ أيضًا: