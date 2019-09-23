بعد وقفها عن العمل.. زيادة وزن ريهام سعيد : « اعملوا رجيم معايا » (فيديو)

القاهرة(صدى):

تحدثت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، مجددًا عن زيادة الوزن والرجيم، حيث طالبت من متابعيها مساعدتها في اتباع نظام غذائي صحي، لإنقاص وزنها 15 كيلو جرام، في غضون 20 يوم.

ونشرت ” ريهام ” ، مقطع فيديو على حسابها الشخصي عبر ” انستجرام ” قائلة: ” مش بكلمكم كمذيعة، لكن بتكلم كست طبيعية قاعدة في البيت، وطبعًا قعدة البيت دي ليها مميزات، أني بقعد مع أولادي، برد على التليفونات، باخد بالي من شكلي وصحتي “.

وأضافت: ” مش شايلة هم حاجة ولا هم حد، لأن راحة البال دي أهم حاجة في الدنيا “.

وتابعت: ” الحاجة اللي مش حلوة الأكل، بتسلى الصبح وبعد الفطار، وعلى الغداء، والعشا قدام التليفزيون وكل يوم أقول هعمل رجيم بكرة، وبكرة مبيجيش “.

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