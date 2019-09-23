بالفيديو.. يابانيون يرتدون « الشماخ والنقاب » في اليوم الوطني الـ89

علي القحطاني(صدى):

احتفل عدد من اليابانيين الذين يتقنون اللغة العربية وسبق أن عاشوا في المملكة، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، من خلال ارتداء ملابس تُمثل مختلف مناطق المملكة.

وعبر مجموعة الشباب الياباني من الجنسين، عن رغبتهم في المشاركة باحتفالات هذا اليوم العظيم، من خلال ترديد نشيد المملكة بالملابس السعودية.

وتقدم أكيرا تاكتوريا الشاب الياباني المشهور على مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والمملكة، فعاليات الاحتفال، إذ اصطف 14 شخصًا وبدأوا بترديد النشيد الوطني على أنغام الموسيقى.

وحرص الشباب على ارتداء ملابس تُمثل مختلف مناطق المملكة، إذ تنوعت الأزياء بين النقاب والأثواب المنقوشة والأزياء الرجالية المختلفة.

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