زيادة وزن أمرابط يعرضه للسخرية

نواف السالم(صدى):

تسببت زيادة وزن النجم المغربي الكبير نور الدين أمرابط، جناح نادي النصر، في تعرضه لسخرية كبرى في الفترة الماضية، لثقل حركته داخل المستطيل الأخضر.

وكشفت مصادر أن المدير الفني لمنتخب المغرب ،هدد أمرابط، بالاستبعاد نهائيًا من قائمة أسود الأطلس، بسبب زيادة وزنه.

ومن ناحيته، يواصل أمرابط العمل بقوة داخل المستطيل الأخضر، متجاهلًا أي انتقادات أو سخرية منه، وذلك بهدف مساعدة النصر، للوصول إلى القمة، والتتويج بالألقاب المحلية والخارجية.

ووفقًا لآخر الإحصائيات، فإن أمرابط، هو أكثر لاعب صنع فرص في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2019-2020 ، فيما صنع 20 فرصة للتسجيل، في 4 مباريات شارك فيها في مسابقة الدوري، في الموسم الرياضي الحالي.

وتفوق نور الدين أمرابط، بفارق كبير على أقرب منافسيه وهو يوسف فوزاعي، الذي صنع 13 فرصة، والثنائي يوسف الجبلي وزكريا حدراف، اللذان صنعا كل منهما 9 فرص.