فضائح جنسية لا تنتهي.. جنرال إسرائيلي كبير يغتصب شرطيات

القدس(صدى):

أصدرت المحكمة المركزية في ” تل أبيب ” ، اليوم الإثنين، حكمًا بإدانة قائد شرطة لواء القدس في جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقًا، الميجر جنرال متقاعد نيسو شاحم، بالتحرش الجنسي وإساءة الائتمان.

وأقام الجنرال علاقات ذات طابع جنسي مع ثماني شرطيات كن تحت إمرته، حيث اتخذ قرارات بشأن مكانتهن الوظيفية.

وقبلت المحكمة بذلك استئناف النيابة العامة لقرار محكمة الصلح، وردت استئناف شاحم لقرار إدانته بارتكاب فعل فاضح، وستتم إعادة الملف إلى محكمة الصلح لإصدار قرار العقوبة.