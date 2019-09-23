فوجئت بٌثقب في أنفها.. نهاية مآساوية لامرأة بسبب الشمس

واشنطن(صدى):

عانت امرأة أربعينية من نهاية مآساوية؛ بسبب عشقها للشمس ومحاولتها للحصول على بشرة برونزية.

وتقول صحيفة ” ميرور ” البريطانية إن ريبيكا روب، وهي معلمة أميركية عمرها 41 عاما، كانت تتعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة ولأكثر من 6 مرات في الأسبوع في سن المراهقة؛ طمعا في لون البشرة البرونزي.

ولم تكن تضع ريبيكا دهانات الوقاية من الشمس حتى تحصل على اللون الذي تريد لبشرتها.

وبعد سنوات من هذه العادة، ، فوجئت ريبيكا بثقب ” كبير ومرعب ” في أنفها من الخارج، وبقليل من الفحوص الطبية اكتشفت إصابتها بسرطان الجلد.

وفي هذا الصدد قالت الأربعينية: ” كنت قاسية على بشرتي حين كنت مراهقة. لم أكن أدري مخاطر ذلك حتى حدث ما حدث. لم أكن أستمع للتحذيرات “.

ولفتت إلى أنها خضعت لعملية جراحية في يونيو الماضي، لإغلاق الثقب من خلال ربط الجبهة بالأنف، الأمر الذي شوه وجهها.

ومنذ أن أجريت لها العملية الجراحية، باتت المعلمة تعتني ببشرتها وتضع واقي الشمس كل يوم لتجنب أي أضرار محتملة، فيما تواصل معركتها مع سرطان الجلد.