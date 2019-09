شاهد.. سفيرة بلجيكا تهنئ السعوديين باللغة العربية باليوم الوطني الـ89

بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ89، قدمت السفير البلجيكية لدى المملكة دومينيك مينور، التهنئة لقادة المملكة والشعب السعودي.

ونشرت السفارة البلجيكية، مقطع فيديو لها وهي تتحدث باللغة العربية إذ قالت:« بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أود أن أتقدم إلى الشعب السعودي بالتهاني، كما أتمنى للمملكة المزيد من الازدهار والتقدم».

وأرفقت السفارة الفيديو بتعليق جاء كالتالي:«يوم وطني سعيد على جميع شعب المملكة العربية السعودية».

وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ89 تحت شعار «همة حتى القمة» وذلك اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، عام 1351هـ/1932م.

Happy national day to all people of the Kingdom of Saudi Arabia pic.twitter.com/ah2XdVZOap

— Belgium In KSA (@belgiumKSA) September 23, 2019