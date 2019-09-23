« يويفا » يبدأ دراسة إجراء تعديلات جديدة على دوري أمم أوروبا

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن بدء دراسة إجراء تعديلات على بطولة دوري أمم أوروبا، التي انطلقت النسخة الأولى منها العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التغييرات المحتملة سيجرى مناقشتها من قبل اللجنة التنفيذية (يويفا) خلال اجتماعها في ليوبليانا عاصمة سلوفينيا يوم الثلاثاء.

وقد تشهد النسخة المقبلة التي تنطلق في خريف 2020 مشاركة 16 منتخبا بدلا من 12 منتخبا في منافسات القسم الأول، حيث سيكون ذلك في مصلحة المنتخب الألماني، حيث لن يهبط بذلك إلى منافسات القسم الثاني، كما ستستفيد منتخبات بولندا وكرواتيا وأيلسندا بشكل مماثل.

في حين قالت مصادر إن بطولة دوري الأمم تحظى بترحيب كبير، وإن التعديلات التي تقضي بزيادة عدد المباريات ستلقي مزيدا من الضوء على ردود الفعل الإيجابية.