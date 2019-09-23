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جمارك الكويت توزع هدايا على المسافرين السعوديين احتفالا باليوم الوطني (فيديو)

جمارك الكويت توزع هدايا على المسافرين السعوديين احتفالا باليوم الوطني (فيديو)
خالد الظفيري(صدى):

رسمت جمارك الكويت، البهجة على نفوس المسافرين السعوديين، بتوزيعها الهدايا عليهم احتفالًا باليوم الوطني الـ89.
وأظهر مقطع فيديو، الهدايا الكثيرة في جمارك الكويت وكذلك تشغيل أغنية «عاش سلمان» الوطنية.
وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ89 تحت شعار «همة حتى القمة» وذلك في 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، عام 1351هـ/1932م.


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