ماركا: مارسيلو لا يستحق التواجد في تشكيلة The Best

طلال الغامدي(صدى):

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن هناك 4 لاعبين من ريال مدريد سيتواجدون في تشكيل الموسم للاتحاد الدولي لكرة القدم (The Best).

والأربع لاعبين هم: المدافعان سيرجو راموس والبرازيلي مارسيلو ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والنجم البلجيكي إدين هازارد.

وتعتبر هذه المرة العاشرة لتواجد راموس في تشكيلة الأفضل، بينما الكرواتي مودريتش للمرة الخامسة على التوالي ومارسيلو للمرة السادسة والخامسة على التوالي وهازارد للمرة الثانية.

وترى ” ماركا ” إن مارسيلو لا يستحق أن يكون داخل التشكيلة لأنه لم يقدم مستوىً جيدًا خلال الموسم الماضي، وكان بعيدًا عن مستوى موسم 2017/2018 حيث استحق التواجد لدوره الكبير في فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ضد باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونخ في دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي، كما أسهم في هدف غاريث بيل الرائع في النهائي.

وقالت إن هناك 5 لاعبين على الأقل يتفوقون على مارسيلو خلال الموسم الماضي.

والـ 5 لاعبين هم الأسكتلندي آندرو روبرتسون مدافع ليفربول الفائز بدوري الأبطال والأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو لاعب أياكس والإسباني جوردي ألبا لاعب برشلونة والفرنسي لوكاس دين لاعب إيفرتون والإسباني أليكس جريمالدو لاعب بنفيكا.