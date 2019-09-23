بالصور.. وصول هيونداي سانتافي 2020 الجديدة إلى المملكة

أميرة خالد(صدى):

وصلت هيونداي سانتافي 2020 الجديدة إلى المملكة لدى الوكلاء الناغي والمجدوعي والوعلان، بأسعار تتراوح بين 93-148 ألف ريال .

وتعد سانتافي هي السيارة العائلية المثالية، ولا تحتاج السيارات العائلية إلى أن تكون مملة، حيث يضفي الشبك الكرومي الصلب والعجلات المعدنية مقاس 19 بوصة تصميم فريد وجريء في سيارات الـ SUV، كما تعطي أضواء السيارة جاذبية عالية التقنية، فتكون جاهزة للمغامرات العائلية .

وتتاح هيونداي سنتافي 2020 بخمس خيارات من المحركات، الأول محرك البنزين جي دي أي 2.4 بقوة قصوى تبلغ 188 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم أقصى يبلغ 240 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، والثاني محرك البنزين أم بي أي 3.5 بقوة قصوى تبلغ 280 حصان عند 6300 دورة في الدقيقة وعزم أقصى يبلغ 336 نيوتن.متر عند 5000 دورة في الدقيقة، والثالث محرك البنزين أم بي أي 2.4 بقوة قصوى تصل إلى 172 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم أقصى يبلغ 224 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة .

والرابع محرك ديزل سي ار دي أي 2.2 بقوة قصوى تصل إلى 200 حصان عند 3،800 دورة في الدقيقة وعزم أقصى يبلغ 441 نيوتن.متر، والأخير محرك ديزل سي ار دي أي 2.0 بقوة قصوى تصل إلى 185 حصان عند 4000 دورة في الدقيقة وعزم أقصى يبلغ 402 نيوتن.متر، تتصل جميعها بناقل سرعة إما بـ 6 أو 8 سرعات أوتوماتيكي، أو يدوي ذو 6 سرعات، ونظام الدفع الرباعي الإلكتروني HTRAC في حين يتغير لون لوحة العدادات وفقًا لوضع القيادة المختار (المريح أو البيئي أو الرياضي)، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 10.9 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى قدرها 190 كم/س.