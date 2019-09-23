بالفيديو.. الصين تحتفل باليوم الوطني الـ89 : « نشارك في احتفالاتكم وافراحكم »

عادل الحربي(صدى):

أحتفلت الصين باليوم الوطني الـ89 عبر فيديو نشرته سفارتها في الرياض، معتبرة قيام الدولة السعودية حدثاً عظيماً بقارة آسيا مؤكدة على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.

وعلقت السفارة على الفيديو قائلة : ” يظل 23 سبتمبر من كل عام شاھدًا على تأسیس المملكة العربیة السعودیة، الجارة الآسیویة الطموحة وشریكة التعاون الخلاق مع جمھوریة الصین الشعبیة “.

وأضافت : ” كل التھاني الصادقة لقادة المملكة وشعبھا العظیم في اليوم الوطني89 السعودي ونشارك في احتفالاتكم وافراحكم في هذا اليوم المجيد “.