بالفيديو.. داليا مبارك تقطع حفلها في حائل بسبب زوجها

أميرة خالد(صدى):

قطعت الفنانة داليا مبارك حفلها على مسرح ملعب نادي الطائي بمدينة حائل، ضمن فعاليات موسم اليوم الوطني الـ89 مساء أمس الأحد؛ بسبب زوجها.

وفاجأت داليا مبارك الجمهور، بتوقفها عن الغناء لتهنيء زوجها الأمريكي ألهيم ستاركس بعيد ميلاده، إذ اعتذرت من الجمهور مطالبة بتهنئة زوجها.

وقالت «إذا تسمحولي أتكلم بالإنجليزية فاليوم هو عيد ميلاد زوجي»، وبدأت في الغناء له ثم شاركها الجمهور وتفاعل معها، فيما عبر زوجها عن تقديره لهذا التصرف واحتضن قلبه بيديه.

وأحيت الفنانة داليا مبارك، مساء أمس الأحد، حفل غنائي برفقة الفنان ماجد المهندس على ملعب نادي الطائي في مدينة حائل؛ احتفالًا باليوم الوطني الـ89 للمملكة.