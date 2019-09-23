على عكس فرنسا… جونسون يتهم طهران مباشرة بتورطها في هجوم أرامكو

لندن(صدى):

اتهم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الإثنين، إيران بشكل مباشر وصريح، بارتكابها الهجمات على منشآت أرامكو بالمملكة.

وقال جونسون للصحفيين المرافقين له على الطائرة وهو في طريقه إلى نيويورك: ” بدرجة عالية من الترجيح، تنسب المملكة المتحدة المسؤولية عن هجمات أرامكو إلى إيران. نعتقد أن من المرجح جدًا حقًا أن تكون إيران مسؤولة فعلًا “.

وتابع: ” سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج “.

وعلى جانب أخر، راوغ الرئيس الفرنسي في اتهام إيران بارتكاب الهجوم.

وقال ماكرون لصحيفة لوموند، وهو في طريقه إلى نيويورك، إن من الضروري توخي الحذر الشديد في توجيه الاتهام، مضيفًا أنه لا يريد الخوض فيما قد يزيد التوترات.