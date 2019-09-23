مدني الباحة يُكرم أبناء وذوي شهدائه في يوم الوطن

محمد بن شقيه(صدى):

كرم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي صباح هذا اليوم الإثنين الموافق ١٤٤١/١/٢٤

ابناء وذوي شهداء الدفاع المدني بالمنطقة وفاءً وتقديرًا لهم.

وقد عبر ذوي الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر يحفظهم الله على دعمهم ومتابعة أبناء وأسر الشهداء سائلين الله أن يديم علينا جميعا نعمة الأمن وأن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه.

وأشار البسامي اأنه في كل عام نتوقف عند هذا اليوم لنروي ملحمة التوحيد وما ينبغى علينا من واجبات ومسؤوليات تجاه قيادتنا الرشيدة ووطننا المعطاء ومنها إحياء ذكرى الشهداء بالمنطقة.

وأكد أن هذا التكريم جاء تقديرا وتكريما للشهداء الذين ضحو بأرواحهم الزكية للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات. سائلاً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

صرح بذلك الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي.