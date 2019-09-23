دودج تطلق تجاربها للآداء القوي في دبي لأول مرة

أميرة خالد(صدى):

أطلقت دودج تجربة قيادة مذهلة في دبي تمنح عشاق الحماس والتشويق فرصة اختبار القوة الكاملة لسيارات دودج في بيئة آمنة ومحكمة ، حيث تسلّط ” تجربة أداء دودج القوي ” الضوء على هذا الإرث العريق مع ثلاث تجارب فريدة على طرازات دودج تشارجر آر/تي سكات باك، ودودج تشالنجر إس آر تي هيلكات وايدبودي.

ويمكن لعشاق الإثارة الذين يرغبون في لمس القوة الحقيقية لهذه السيارات أن يختاروا الآن ما بين تجربتين رائعتين، متاحتين للحجز دولياً، ليحظى بالتالي المقيمون في دولة الإمارات كما السياح بفرصة الاستمتاع بهذه التجربة الفريدة.

وتُعدّ تجربة الانجراف أو الدرفت على متن سيارة دودج تشارجر ” تشارجر دريفت تاكسي ” رحلة تتّسم بأقصى مستويات التشويق والإثارة لجميع أفراد العائلة حيث يقوم سائقو دودج المحترفون وذوو الخبرة بأخذ الضيوف في لفات انجراف ” درِفت” مليئة بالحماس حول حلبة دبي أوتودروم، إضافة إلى قيامهم بالتزحلق على جوانب الحلبة إضافة إلى القيادة الأشبه بركوب ” الأفعوانية ” ، مع الانحرافات الأقصى على الإطلاق.

وعلّق جيف إلسوورث، رئيس علامة دودج في الشرق الأوسط، قائلاً: ” نلاحظ أنّ رياضة السيارات وسباقات الدرفت لا تزال تشهد نمواً لافتاً في المنطقة، وبالتالي ثمة حاجة ملموسة لمنصّات من شأنها أن توفّر الحماسة والإثارة والتشويق والمهارة التي يبحث عنها ذلك الجمهور، ونحن في الموقع المثالي لتحقيق ذلك بفضل إرثنا العريق الممتد على أكثر من مئة سنة من السباقات والسرعة.

وتابع ، وتحرص ” تجربة أداء دودج القوي ” أيضاً على أن يتمكن عملاؤنا من استخدام سياراتهم للغرض الذي صُنعت تلك السيارات من أجله في بيئة آمنة ومحكمة وفي الوقت عينه في أجواء من المرح والتسلية. ”