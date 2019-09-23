نائب وزير الدفاع يهنئ القيادة والجنود والشعب بمناسبة اليوم الوطني
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، اليوم الاثنين، القيادة والجنود والشعب بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89.
وقال عبر حسابه على “ تويتر ”: “ أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله – ولجنودنا البواسل والشعب السعودي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة اليوم الوطني 89 “.
وأضاف : مستشرفين آفاقًا رحبة من النجاحات والإنجازات، الكفيلة بترسيخ مكانة وطننا بين الأمم، وفق رؤية طموحة.
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