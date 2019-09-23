نائب وزير الدفاع يهنئ القيادة والجنود والشعب بمناسبة اليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، اليوم الاثنين، القيادة والجنود والشعب بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89.

وقال عبر حسابه على “ تويتر ”: “ أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله – ولجنودنا البواسل والشعب السعودي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة اليوم الوطني 89 “.

وأضاف : مستشرفين آفاقًا رحبة من النجاحات والإنجازات، الكفيلة بترسيخ مكانة وطننا بين الأمم، وفق رؤية طموحة.