حقيقة بائع العسل الذي ظهر في أبها وفي اجتماع الحوثيين (فيديو)

أبها(صدى):

أظهر مقطع فيديو لاجتماع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وجود شخص يشبه بائع عسل في مدينة أبها.

ووثّق المقطع، بائع العسل المشار إليه يقول إنه من جبل طلان في محافظة الداير بني مالك، ومن آل حياد، ويبيع عسل وسمن وأشياء أخرى في أبها.

وكشف الفيديو عن وجود تشابه كبير بين الشخصين، إلا أنه لا يمكن الجزم بأن بائع العسل في أبها انضم إلى مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

ميدانيًا، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، غارات جوية على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، شرقي محافظة صعدة شمال البلاد، ما أسفر عن تدمير عدد من العربات التابعة للمليشيا، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.