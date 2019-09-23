اكتشفي تأثير العطس أثناء الحمل على الجنين

أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد ، إنه يمكن أن يحدث العطس بشكل متكرر أثناء الحمل، وهذا ليس بمؤشّر خطر على الجنين أو الحامل .

وأشارت دكتورة هند ، أن من أسباب العطس أثناء الحمل ، التهاب الأنف أثناء الحمل، فهو حالة شائعة تؤدي إلى احتقان الأنف، يصيب 39 في المائة من النساء في مرحلة ما أثناء الحمل. غالباً ما يسبب التهاب الأنف أثناء الحمل احتقاناً إضافياً في الأنف، قد يستمر لمدة 6 أسابيع أو أكثر أثناء الحمل، ويمكن أن يسبب العديد من الأعراض، بما في ذلك زيادة العطس.

وتابعت ، الحوامل اللائي يعانين من الحساسية التي تسبب العطس وأعراض أخرى في الجهاز التنفسي العلوي، من المرجح أن تظل لديهن أعراض الحساسية أثناء الحمل. الحساسية الموسمية، مثل حمى القش وحساسية حبوب اللقاح، وكذلك الحساسية الداخلية يمكن أن تؤدي إلى العطس، وهي غير مؤثرة على الحمل .

وأوضحت ، أن العطس يسبب للمرأة الحامل ألماً حول البطن. والعطس أثناء الحمل لا يشكل خطراً على الحامل أو الجنين، لكن يمكن أن يكون أحد أعراض المرض أو مشكلة أكثر أهمية قد تؤثر على الجنين ، مشيره إلى أن العطاس أثناء الحمل لن يؤذي الجنين عادةً، فهو محمي بشكل جيد في الرحم، لكن عندما يكون العطس عارضاً لمرض أو مشكلة أساسية، فإن المرض الأساسي هو الذي قد يصيب الجنين، وليس العطس نفسه.