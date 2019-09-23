السجن عامين فقط لمتهم حاول اغتصاب سبعينية تحت تهديد السلاح

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت مدينة الزمامرة المغربية، محاولة اغتصاب امرأة سبعينية أكثر من مرة، من قبل أحد الأشخاص، فيما قضت المحكمة بحبسه عامين.

وتفصيلًا، أصدرت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، حكمًا بإدانة المتهم والحكم عليه بسنتين حبسًا نافذًا، في تهمة محاولة اغتصاب امرأة في عقدها السابع، تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وألقت الجهات الأمنية القبض عليه، بعدما قدّمت المجني عليها شكوى ضده تفيد بأنه هاجمها وهددها بالقتل بواسطة سلاح أبيض ما لم تنفذ مطلبه، وذلك أثناء رعايتها الأغنام.

وأكدت أنها قاومته وصادف ذلك مرور سيارة على الطريق، فانتفض ولاذ بالفرار عبر دراجته النارية، مشددة على أنها ليست المرة الأولى التي حاول فيها المتهم ممارسة الجنس عليها، ولم تتمكن من رفع شكاية ضده خوفا من الفضيحة.