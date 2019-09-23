وفاة عريس بعد 3 ساعات من الزواج إثر تناول منشطات جنسية

باريس(صدى):

كشفت شرطة مدينة لاروسيا الفرنسية، لغز وفاة شاب (26 عامًا) بشكل مفاجئ بعد 3 ساعات من زواجه.

وأكدت الشرطة أن العريس توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، نتج عن جرعة عالية من المنشطات الجنسية أدت إلى توقف عضلة القلب.

يشار إلى أن الزوجة قدمت بلاغًا إلى الشرطة يفيد بوفاة زوجها، وعند الانتقال إلى موقع البلاغ أوضحت الزوجة أنهما تزوجا بمعارضة أسرتهما وبعد وصولهما إلى مسكن الزوجية شعر العريس بضيق في النفس وتوفي في الحال.

وذكر تقرير الطب الشرعي أن المنشط الجنسي والإفراط في تناول المواد الكحولية تسبب في تفاعل كيميائي ودوائي أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في الوفاة.