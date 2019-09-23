القبض على المعتدي على الفتاة بالضرب في مكان عام

علي القحطاني(صدى):

أعلنت النیابة العامة، اليوم الاثنين، عن القبض على رجل اعتدى امرأة بالضرب في مكان عام، وذلك بعد البحث والتحري للتعرف على ھویة مقترف ھذا الجرم.

وأكدت أنه تم الوصول لمرتكب ھذا الواقعة والقبض علیه، ومباشرة إجراءات التحقیق معه وإیقافه في ضوء نظام الإجراءات الجزائیة ولائحتھ التنفیذیة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

والجدير بالذكر أن المادة الـ17 من نظام الإجراءات الجزائیة تمنح النیابة العامة حق التحقیق ورفع الدعوى العامة في الجرائم الواجب فیھا حق خاص للأفراد دون شكوى من المجني علیه متى رأت مصلحة عامة في ذلك.