الأمير النائم يحتفل باليوم الوطني الـ89 (فيديو)

نايف السالم(صدى):

نشر سمو الأمير محمد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، مقطع فيديو لأخيه الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ89.

وظهر الأمير النائم منذ 14 عامًا، في غرفة مزينة بأعلام المملكة وشعارات اليوم الوطني، كما زيّن وشاح أخضر وأبيض بلون علم المملكة، صدر الأمير الراقد في سريره.

وعلّق الأمير محمد بن خالد بن طلال، معلقًا على صور شقيقه بالقول: «الله يحفظك و يرفع عنك و يلبسك ثوب الصحة و العافية، الله لا يحرمنا منك ويقويك ويطول بعمرك الوطن غالي».

ودخل الأمير النائم في الغيبوبة؛ بعد التعرض لحادث سير مروع، فصدمت دماغه وتوقفت الحياة في جسده بعد تعرضه لما يُعرف بالموت الدماغي، ليدخل في غيبوبة طويلة الأمد.