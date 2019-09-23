محمد عبده يقع في المحظور بسبب « القات » في حفل اليوم الوطني!

أميرة خالد(صدى):

أثار الفنان محمد عبده جدلًا كبيرًا خلال إحياء حفله في إطار احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وكان ” عبده ” ظهر في ليلة الحفل وهو يخاطب أحد الحضور بلغة ” أهل جازان ” ، عندما سأله ” مقرح “؟.

و” مقرح ” وهي كلمة تعني أنه تناول إحدى النباتات المحظورة في السعودية والتي تسمى بـ ” القات ” والتي تندرج تحت النباتات المنشطة المحظورة والتي يعاقب عليها مروجوها بحسب الأنظمة المنصوصة في المملكة.

و جاء السؤال وسط صيحات الجمهور الذي استغرب هذا السؤال الصادر من فنان العرب الذي تعود أصوله إلى منطقة جازان مسقط رأسه.

ورفض الجمهور هذا التصرف من عبده، مشيرين إلى أنه سؤال ” ساخر ” كان لا ينبغي طرحه خصوصًا وأنه إشارة إلى مادة محظورة يمنع منعًا باتًا استخدامها.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات قد سبق ووجهت الفنان رابح صقر بعدم تكرار رقصة ” الداب ” في حفلاته الغنائية وذلك باعتبارها مخالفة، حيث تعد دعوة لترويج المخدرات، وبالفعل امتنع صقر عن تكرار تلك الرقصة.