« هيونداي موتور » تطور « الوسائد الهوائية » وتقلل مكوناتها

سيول(صدى):

كشفت شركة ” هيونداي موتور ” المصنع الكوري الجنوبي للسيارات، عن تطوير الوسائد الهوائية ” الإيرباج ” التي تكون مثبتة على جهة اليمين من مقعد السائق.

وتعمل الوسائد على ملء الفراغ الواقع بين السائق والراكب الأمامي لمنع اصطدامهما ببعضهما عند وقوع الحوادث، حيث تنتفخ الوسادة بمجرد استشعار الاصطدام.

كما تعمل على الفصل بين السائق والراكب، وفي حال كان المقعد الأمامي خال فإن الوسادة ستحمي السائق من التصادم القادم من الجانب الأيمن.

وتحتوي الوسادة الهوائية على مكون داخلي يسمى ” الحبل ” يسمح بانتصابها وتحمل وزن الراكب، حيث بسّطت الشركة التصميم وقللت وزن المكونات، ما جعل وزنها أخف بنحو 500 جرام.