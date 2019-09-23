الأرصاد: المملكة لن تتأثر بالعاصفة « هيكا » حتى الآن

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن آخر المستجدات للحالة المدارية في بحر العرب.

وأوضحت الهيئة، أنها تطورت من (منخفض مداري) إلى عاصفة مدارية واطلق عليها أسم (هيكا- Hikaa) وموقعها عند خط عرض 19.5 درجة شمالا وخط طول 65.0 درجة شرقا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها ( 75 – 65 ) حماس وتتحرك باتجاه الشمال الغربي.

وتشير التوقعات إلى احتمال أن تضعف الحالة وتقل درجتها إلى (منخفض مداري) خلال الـ24 ساعة القادمة تصل سرعة الرياح حول مركزه (45-55كم اس) داخل بحر العرب وقبل وصوله إلى سواحل سلطنة عمان والذي يتوقع أن يصحب بأمطار غزيرة وارتفاع في الأمواج.

كما أن التوقعات لا زالت تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة مباشرة بهذه الحالة.