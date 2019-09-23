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    سبتمبر

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  3. باكستاني يحتفل باليوم الوطني ومواطن يفاجئه بأبيات شعرية

باكستاني يحتفل باليوم الوطني ومواطن يفاجئه بأبيات شعرية




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