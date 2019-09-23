فنانة سورية تعود لزوجها المطرب بعد طلاق 10 أيام فقط!

أميرة خالد(صدى):

فجرت الفنانة السورية إمارات رزق مفاجأة بعودتها إلى زوجها حسام جنيد؛ بعد انفصالهم منذ 10 أيام فقط.

ونشر ميشيل ميرو، مدير أعمال حسام جنيد عن صورة للثنائي السوري بعد تراجعه عن قرار الانفصال، وأرفقها بتعليق على حسابه بموقع فيسبوك: ” كنت واثق كل الوقت إن ما جمعه الله لايفرقه إنسان.. إمارات وحسام وطن وإحساس الله يديم هالعيلة الحلوه.. وغيمه سودا ومرقت الحمدلله “.

وكان القرار مفاجئ خاصة بسبب تعليق” جنيد ” خلال ساعات قليلة ماضية؛ حيث قال : ” كنت تارك باب واحد للصلح، بس هالباب انكسر وتمزق واحترق.. آسف وطن آسف إحساس.. يا بابا بحبكون كتير.. بس هيك الحياه بدا، الله يبعتلكون أيام حلوه أنتم عيوني.. والله يوفق أمكم يارب ويبعتلها أيام حلوة “.

وكانت رزق أعلنت انفصالها عن جنيد من خلال منشور قالت فيه: ” أبغض الحلال عند الله الطلاق.. بس تم بيني وبين حسام.. بتمنى التوفيق لأبو وطن، وانشالله تكون الحياة الجاي أحسن إلي وإلو بتمنى بعد هالبوست ما يصير بعدها أي أسئلة او تعليقات عن هالموضوع… واللي بيجي من الله يا محلاه “.

جدير بالذكر أن حسام جنيد تزوج من إمارات رزق عام 2008 ورزق منها بابنه ” وطن ” عام 2013، وانفصلا في العام 2014 وهو العام نفسه الذي تشاركا فيه سويًا بتقديم برنامج ” نورت سمانا ” الذي بث على قناة سما السورية، وبعدها تزوجا من جديد في العام 2015، وفي سبتمبر 2018 رزق منها بابنته ” إحساس ” ومطلع هذا الشهر أعلن انفصاله الرسمي عنها، إلى أن عادا اليوم.