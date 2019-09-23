 في بداية الموسم.. إنتر ميلان يضع ميلان في أولى أزماته

نواف السالم(صدى):

تسببت خسارة ميلان أمام إنتر ميلان في مباراة القمة، السبت الماضي، أولى المشكلات في صفوف بطل أوروبا 7 مرات هذا الموسم بعد 4 مباريات فقط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويعاني حاليا ماركو جيامباولو من الضغوط؛ حيث تدور تساؤلات حول قرار النادي باختياره مدربًا جديدًا.

وهزّ ميلان الشباك مرتين فقط، وحقق انتصارين وتعادل مرتين حتى الآن في الدوري، كما أن الطريقة التي يلعب بها جيامباولو وهي طريقة (4-3-1-2) أصبحت من الماضي بسبب عدم فعاليتها.

وقال المدرب: إن فريقه بدأ مباراة القمة بشكل جيد، لكنه فشل في العودة بعد الهدف، وهي المشكلة نفسها التي واجهت المدرب السابق غينارو غاتوسو الموسم الماضي.

وأضاف جيامباولو: ” لم يعجبني رد الفعل غير المنظم. كان تصرفًا عشوائيًا بشكل مبالغ فيه فخسرنا أسلوبنا في اللعب وتراجع الفريق أمام الهجمات المضادة للمنافس “.

وتابع : ” هذا يدل أن ميلان بحاجة لمعرفة كيفية الحفاظ على التركيز في الملعب، وأن يكون منظمًا من الناحية الخططية ومدركًا أن الزميل ربما يفقد الكرة، ولكن يجب تجنب تفوق المنافسين عدديًا خلال الهجمات المرتدة. هذه الأمور تكتسب بالمران والوقت والخبرة “.