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خادم الحرمين يغرّد في اليوم الوطني الـ89 :« غدًا مشرق بالنماء والرخاء »

خادم الحرمين يغرّد في اليوم الوطني الـ89 :« غدًا مشرق بالنماء والرخاء »
نايف السالم(صدى):

نشر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، تغريدة على ” تويتر ” بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 89.

وقال الملك سلمان في التغريدة : نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده.

وأضاف : إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء، سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.


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