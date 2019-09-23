بيرلسكوني متهكما من مالديني وجيامباولو: كنت داعما لهما عندما كانا لاعبين

ماجد محمد(صدى):

تحدث مالك نادي آي سي ميلان الأسبق سيلفيو بيرلسكوني عن الوضع الحالي لـ “الروسونيري” بقيادة المدرب الإيطالي ماركو جيامباولو، قائلا:” حاولت متابعة الديربي على التلفزيون، لكن بعد فترة من زمن المباراة شعرت بخيبة أمل من كرة القدم التي كانت تلعب”.

وعلق بيرلسكوني على تصريح نائبه السابق أدريانو غالياني الذي قال أنه كان يريد التعاقد مع جيامباولو قبل أعوام، قائلا:“هذا خطأ غالياني، لم ننصح أي شخص بالتعاقد مع جيامبالو، لقد اختاره ميلان ويبدو للجميع أنه مدرب جيد، لم أقابله ولا أستطيع إصدار الأحكام عليه”.

وحول وضع ميلان مع الثنائي الإداري باولومالديني وبوبان، رد ساخرا:” لننتقل للسؤال الثاني .. دعنا نقول أنني كنت داعما لهما عندما كانا لاعبين”.