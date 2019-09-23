الإعلام الرياضي يرفض إساءة الحائلي ويطالب إدارة الاتحاد بالتوضيح

ماجد محمد(صدى):

طالب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، اليوم الاثنين، إدارة نادي الاتحاد لإيضاح ما ورد في الحديث التلفزيوني لرئيس مجلس النادي مساء أمس.

وقال اتحاد الإعلام في بيان له : يود الاتحاد تأكيد رفضه التام لأي إساءة موجهة إلى الزملاء الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام، مؤكدًا ثقته الكبيرة في كافة الزملاء وما يحملونه من القيم المهنية والمصداقية.

وأضاف : ووفقًا لما ورد في حديث الأستاذ أنمار الحائلي عبر برنامج الدوري مع وليد فإن اتحاد الإعلام الرياضي بدأ في مخاطبة إدارة النادي لإيضاح ماتم في الحديث عنه والتحقق من ذلك.

وتابع : واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت ذلك لضمان عدم الاتهام أو المساس بنزاهة الإعلام الرياضي وصورته الحقيقية التي نعتز بها جميعا.

ويذكر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، وجه اتهام لثلاث إعلاميين اتحاديين طلبوا منه مساعدات مالية ثم قاموا باستخدام المنبر الإعلامي لمهاجمة النادي عندما لم يتجاوب معهم.