 صورة نادين نجيم مع متحول جنسيًا تثير الجدل

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة نادين نجيم صورة لها مع خبير مكياج يبدو عليه أنه متحول جنسيًا مما أثار الجدل.

وجاءت صورة ” نجيم ” خلال مناسبة خاصّة بعلامة ” ميك أب فورايفر ” العالمية.

وهاجم الجمهور ” نجيم ” بشراسة؛ لنشرها مثل تلك الصورة؛ حيث رأى الجمهور أنه تشجيع لمثل هؤلاء الأشخاص.

ولكن دافعت ” نجيم ” عن خبير المكياج بقولها:” عيب عليكم ما تحكوا عن العالم، هيدا ميك اب ارتيست ما خصكم إذا متحول أو رجال أو لا، خلص عمل ميك اب وبعمل لكل مشاهير هوليوود، ارتقوا شوي، ما تدخلوا بشي ما بيعنيكم، يلي بحب الميك اب يشوف التوتوريل، خلص منه اول واحد على وجه الأرض، ومش اول مره بتشوفوا حدا هيك “.