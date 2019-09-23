بطل « أحبابنا سيروا » يزور طفلة أصيبت بجلطة بعد 41 سنة من عرض « افتح ياسمسم » (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

لا يمكن أن ننسى مسلسل الأطفال «افتح يا سمسم»، والذي عُرض في الثمانينيات من القرن الماضي، فكان من أكثر أعمال الأطفال التعليمية الناجحة في هذه الفترة إن لم يكن أفضلها.

وبعد مرور 41 سنة على المسلسل، ظهر الفنان العراقي سامي قفطان الذي غنى أغنية «أحبابنا سيروا» رفقة الأطفال، في أحد المستشفيات وهو يزور طفلة كان يغني معاها أصيبت بجلطة.

وفور علم سامي قفطان، بأن إحدى الأطفال التي كانت تغني معه الأغنية أصيبت بجلطة ودخلت المستشفى على إثرها، ذهب لزيارتها، إذ أظهر مقطع فيديو وهو يغني معها الأغنية في المستشفى وقد بدا عليهما التأثر الشديد.

يذكر أن مسلسل «افتح يا سمسم» هو برنامج تعليمي تربوي من إنتاج مؤسسة البرامج المشتركة لدول الخليج العربي، وأنتج الجزء الأول سنة 1979 والثاني سنة 1982.

وصورت المشاهد الداخلية في الكويت، وصورت المشاهد الخارجية في عديد من الدول العربية والعالم.