LogiPoint تفوز على جائزة «Seatrade » لسلاسل الإمداد لعام 2019 للشرق الأوسط

نايف السالم(صدى):

حصلت LogiPoint(تمكين الخدمات اللوجستية) ، وهي الأكبر من نوعها في المملكة العربية السعودية ، على جائزة (Seatrade) لسلاسل الامداد والخدمات اللوجستية البحرية لعام 2019 للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا خلال حفل أقيم في دبي للاحتفال وتكريم شركات النقل البحري الإقليمية المتميزة، ومشغلي الموانئ والخدمات اللوجستية البحرية.

وياتي فوز LogiPoint بالجائزة تقديرا على التزامها الطويل بتقديم حلول لوجستية متكاملة عالية الجودة ومتقدمة باستمرار، وعن طريق بذل جهود ديناميكية لإدخال المفاهيم الدولية نحو الكفاءة اللوجستية التي تساهم في رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” تحت إشراف المنصة اللوجستية السعودية التي تسعى إلى تطوير النمو بعيداً عن صناعة النفط،

وقال فاروق شيخ الرئيس التنفيذي لشركة LogiPoint: “إن الحصول على مثل هذه الجائزة للمرة الثانية يؤكد النتائج الإيجابية للجهود المتميزة الرامية إلى التحسين المستمر والعمل والتعاون مع عملائنا وشركائنا من خلال تزويدهم بأقصى قدر من السهولة في القيام بالأعمال التجارية من خلال منطقة الإيداع وإعادة التصدير في ميناء جدة الاسلامي، والخدمات اللوجستية الرائدة، والنقل بالشاحنات، والتخزين، وخدمات الموانئ، والتعبئة المشتركة وغيرها من حلول القيمة المضافة المخصصة، علاوة على تقديم الدعم التشغيلي الكامل والحلول الوجستية ”

واختتم حديثه قائلاً: “أن هذه الجائزة جاءت نتيجة للجهود التي يبذلها فريق LogiPoint الذي عمل يومياً على أعلى مستويات الالتزام وأيضاً بدعم وثقة عملائنا والتعاون مع أصحاب المصلحة. وأنا واثق من أن LogiPoint سوف تكون قادرة على مواصلة قصص نجاحها المتتالية ”

الجدير بالذكر أن “LogiPoint” (تمكين الخدمات اللوجستية) شركة تابعة للشركة السعودية للخدمات الصناعية – سيسكو، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة في سوق الاسهم السعودية، ملتزمة بتوسيع قاعدتها الاستثمارية الحالية من خلال تطوير مرافق الخدمات اللوجستية المتكاملة في أنحاء المملكة، بجانب جذب الاستثمارات الاجنبية.