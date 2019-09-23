‏وأذا نظرنا إلى تاريخ العديد من كبار اللاعبين الإسبان والبرازيليين تجدون ان جزءا من برنامج تطوير اللاعب كان ممارسة كرة قدم الصالات وهو صغير وكانت هذه الممارسة تحت أيدي مدربين خبراء صنعوا منهم نجوم يتقاضون الملايين ويصنعون الفارق في كل مناسبة

كيف نكتشف المواهب السعودية ..

‏من الخطوات الجميلة للكرة السعودية إحضار مدربين كبار كيف نستفيد منهم ؟؟

‏(بعض المدربين يملك موهبة الانتقاء او التنبؤ او ما نسميه العين الكبيرة او الكشاف وهي عملية تنجح كثيرا )

يجب ان يبحثوا عن المدربين الموهوبين مثل اللاعبين الموهوبيين

في السعوديه عكس الدول المتطوره

‏في كرة القدم فيه مدربين قاربت أعمارهم على الـ ٦٠ سنه

‏ومافيهم مدرب اشرف على فريق في الممتاز سنه كامله وهنا ياخذون دوره البرو

‏من الي يختار المدربين

‏دورات تدريبية كثيره جدا

‏والناتج .

‏الأندية لاتثق في المدرب الوطني

‏السبب انهم يعرفون

البيروغطاه

واقع غير جيد ويحتاج إلى إعادة النظر فيه ؟

‏موضوع الاختيار والانتقاء السليم ؟

‏يحتاج إلى مدربين عالميين وخبراء واصحاب خبرات وتجارب سابقة .

‏مع احترامي لكل المدربين الوطنيين لايملكون حسن الاختيار والانتقاء السليم؟

‏هناك ٢ من المدربين الوطنيين لديهم القدرة على حسن الاختيار والانتقاءفقط

واقعنا مع المواهب ؟؟

‏مؤلم جدا ؟

‏الاكثر غرابه ؟

‏ليس مواهب كرة القدم فقط ؟

‏حتى مواهب التدريب ؟

‏مواهب التحكيم ؟

‏هناك خلل في منظومة العمل ؟

التدريب موهبة لاتصنع

‏شخصية وقيادة وقدره

‏على التواصل والابداع