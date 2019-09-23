خبير واستشاري جراحة التجميل العالمي أبوظهر يزور مستشفى المملكة

صيتة العماش(صدى):

أعلن مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية زيارة الدكتور محمد كامل أبوظهر استشاري جراحة التجميل العالمي والأستاذ المشارك بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية إلى المستشفى والعيادات الاستشارية، وذلك حتى يوم 26 شهر سبتمبر الجاري.

ويقوم الدكتور أبوظهر الذي يعد من أبرز خبراء وجراحي التجميل في العالم خلال هذه الزيارة بالإشراف على عدد من عمليات التجميل والترميم الخلقي. كما يقدم الاستشارة بالإضافة إلى تشخيص وعلاج مختلف حالات التجميل والتشوه الخلقي عند الأطفال والكبار، كما يقوم بعمل كثير من الجراحات التجميلية ومنها شفط الدهون وتجميل الأنف وتضخيم أو تصغير الشفاة والتطعيم بالدهون وتضخيم الخدين وتضخيم أو تصغير الصدر ورفعه وتجميل وشد البطن وتصحيح الخلل في الأعضاء التناسلية والعديد من العمليات التجميلية الأخرى.

يذكر أن الدكتور أبوظهر حاصل على البورد الأمريكي في جراحة التجميل وعمل أستاذاً للجراحة العامة وجراحة اليدين والجراحة التجميلية في عدد من الجامعات الأميركية ومن أشهرها جامعة كولومبيا في الفترة من عام 1990 إلى عام 1999 وهو عضو في عشرات الجمعيات الطبية الأمريكية والعالمية ومن أشهرها جمعية نيويورك لجراحة اليدين والوجه، والجمعية الأمريكية للطب والجمعية الأمريكية لجراحة اليدين والوجه وغيرها.