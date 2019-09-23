سبب انتقاد مورينيو لـ «محمد صلاح»

طلال الغامدي(صدى):

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لأندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد، انتقادًا إلى أداء المصري الدولي محمد صلاح، في المباراة التي جمعت بين تشيلسي وليفربول على ملعب ستامفورد بريدج، مساء الأحد، في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

وقال مورينيو: ” كان يتعين على محمد صلاح بذل المزيد من الجهد خلال العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة”؛ مشيرًا إلى أن الظهير الأيمن لنادي ليفربول ألكسندر أرنولد تعرض لضغط شديد للغاية من جانب لاعبي تشيلسي.

وأوضح أنه كان على صلاح أن يعود إلى الخلف قليلًا لأداء واجبه الدفاعي، ومساعدة أرنولد في صد الهجوم المكثف من جانب لاعبي البلوز، ولكن هذا لم يحدث؛ بينما غاب محمد صلاح عن التهديف للمباراة الثانية على التوالي، بعد الهزيمة التي تلقاها ليفربول أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا بهدفين نظيفين.