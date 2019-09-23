رحلة غامضة ليوفنتوس إلى بريشيا.. وساري يبرر المستوي المتأرجح لفريقه أمام فيرونا

ماجد محمد(صدى):

يسعى يوفنتوس، إلى لقبه التاسع، في رحلة غامضة الثلاثاء إلى لومبارديا حيث يحل ضيفا على بريشيا للمرة الأولى منذ عام 2010، وذلك في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلل ساري المستوى الذي ظهر به فريقه السبت:”بالإرهاق الذهني على الأرجح.. كما أن التغييرات الكثيرة التي طالت لاعبي وسط من أصل ثلاثة، أثرت على توازن وميكانيكية الفريق لأننا ما زلنا في مرحلة البناء”.

ورأى ساري، أن على خط دفاعه “البقاء متأخرا (في منطقته) بعض الشيء، لأن خلاف ذلك سيجعلنا نحصل على الكرة بشكل متأخر”، موضحا أن “المسافة التي كانت تفصل بين المدافعين لم تكن صحيحة. المهم أننا حصلنا على النقاط، لكن يجب أن تكون مقاربتنا أفضل من ذلك”.

ولا يعد يوفنتوس في بداية مغامرته مع مدربه الجديد ماوريتسيو ساري الفريق القادر على الدخول إلى المباراة وهو فائز بها حتى إن كان على الورق، إذ قدم حتى الآن مستويات متأرجحة وآخرها السبت على أرضه حين تخلف أمام هيلاس فيرونا قبل أن يخرج فائزا 2-1 بفضل الويلزي آرون رامسي الذي وصل إلى الشباك في مشاركته الأولى في الدوري بقميص “بيانكونيري”، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء.