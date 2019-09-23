المخ يتخلص من المعلومات غير الضرورية خلال النوم

طوكيو (صدى):

أجرى العديد من الباحثين باليابان والولايات المتحدة الأمريكية، دراسة حديثة أكدت أن هناك خلايا موجودة في مخ الإنسان تعمل على حذف المعلومات التي لا يحتاجها أثناء النوم.

وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة “ساينس” العلمية، إن مخ الإنسان يعمل خلال نومه على معالجته الأشياء والمعلومات التي استقبلها خلال يومه، ويقوم بترتيب وحذف تلك المعلومات وفقًا لدرجة أهميتها.

وأضاف الباحثون أن عملية النسيان لا تأتي عن طريق الصدفة لكنها متعمدة من جانب وظائف المخ، مشيرين إلى أنهم لم يكتشفوا بعد موقع تلك الخلايا التي تؤدي للنسيان أو التذكر.

وأشار الباحثون أن الإنسان يمر بمرحلتين خلال نومه، الأولى مرحلة نوم حركة العين السريعة والتي تبدأ بعد 90 دقيقة من النعاس، والثانية حركة العين غير السريعة.

وتتميز المرحلة الأولى بشد حركات العين وارتخاء أعضاء الجسم بالإضافة لارتفاع معدل ضربات القلب، ويظهر نشاط واضح على النائم في تلك المرحلة.

ولم يكتشف العلماء بعد المرحلة التي يقوم المخ بحذف المعلومات الغير هامه بها، إلا أنهم يرجحون أنها تحدث في المرحلة الأولى، نظرًا للنشاط الملحوظ الذي يطرأ على جزء من الخلايا.