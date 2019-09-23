محطة الرياض للقطارات تشارك نزلاء مجمع الأمل فرحة اليوم الوطني

محمد السعران(صدى):

ناقش المسئولون في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض ومحطة الرياض التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية إمكانية الاستفادة من خدمات المحطة في نقل النزلاء خلال الرحلات الترفيهية التي ينفذها المجمع إلى بعض مدن المملكة التي تخدمها قطارات الرياض، وقد وجد هذا الأمر تجاوبا من المسئولين في المحطة واستعداداً تاماً لتقديم الخدمة للمرضى من خلالها.

جاء ذلك خلال استقبال المجمع صباح اليوم الاثنين وفداً من محطة الرياض برئاسة مدير المحطة محمد بن صالح القحطاني، والتي هدفت إلى زيارة المرضى وتهنئتهم بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية وتقديم الهدايا لهم.

وثمن المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني لمحطة الرياض هذه المبادرة وحرصهم على مشاركة المرضى في هذه المناسبة الوطنية الغالية، مشيرا إلى تأثير مثل هذه المبادرات الإيجابي على المرضى وتقديم الدعم المعنوي لهم سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناتهم.

كما رفع الدكتور القحطاني التهنئة باسمه ونيابة عن جميع منسوبي المجمع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار “همة حتى القمة” مشيرا إلى أنها تعد ذكرى عظيمة لتوحيد هذا الوطن المعطاء على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وما تحقق من إنجازات منذ ذلك الحين.

من جهته ذكر مدير محطة الرياض أن حرصهم على مثل هذه المبادرات يأتي استشعارا للمسئولية تجاه فئة من المجتمع وقف المرض حائلا بينها وبين المشاركة في مثل هذه المناسبات الاجتماعية، لذا كان هناك حرص على زيارتهم وإشراكهم في هذه المناسبة، مقدما شكره لإدارة مجمع الأمل بالرياض وجميع العاملين فيه على ما يولونه من رعاية واهتمام بهذه الفئة من المرضى وكذلك لمنحهم الفرصة لمشاركة إخوانهم المرضى هذه المناسبة السعيدة.

كما نفذ المجمع جملة من البرامج التأهيلية والترفيهية استهدف خلالها نزلاءه في الأقسام النفسية وأقسام الإدمان، وكذلك مراجعي الرعاية النهارية، ومرضى قسم الرعاية الصحية المنزلية، ونزلاء مركز الإخاء الاجتماعي وقسم الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق، حيث قام بعض النزلاء برسم صورة لولي العهد بالورود.