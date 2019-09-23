المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني

محمد السعران(صدى):

رفع معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فوي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وأشار في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني إلى مراحل تأسيس وتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – والمسيرة المباركة لأبنائه الملوك البررة من بعده وصولاً إلى العهد الميمون خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وبين أن هذه المناسبة العزيزة تستذكر تضحيات الرجال الأوفياء لتوحيد هذا الكيان القائم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منهجاُ ودستوراً لهذه البلاد الغالية ” .

ودعا بن فويز المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد قيادة وشعباً ، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ورغد العيش .