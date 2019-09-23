مُقيم سوري يّعتلي جبل الأصفر في عفيف برفقة أطفاله ويضع العلم السعودي على قمته

محمد السعران(صدى):

أصر مُقيم من الجنسية السورية على أن يحتفل بذكرى اليوم الوطني السعودي على طريقته الخاصه هو واطفاله ، وأن يّحقق شعار اليوم الوطني ” همة حتى القمة ” وذلك بالصعود الى الجبل الاصفر بمحافظة عفيف الذي يبلغ ارتفاعه الى ٣٥٠ متراً ويحتفل من قمته .

المّقيم السوري الذي يُدعى منذر أبوحسان ” اصطحب ابنائه الثلاثة ” عمر ، ومحمد ، وأبنته دانه في رحلة شاقة استغرقت الساعه الا ربع وهو تسلق الجبل وبما تتطلبه بطبيعة الحال من جهود بدنية قوية إلا ان أبوحسان أصر كل الأصرار على الصعود الى القمة وتحقيق الشعار الوطني لليوم الوطني السعودي وهو الهمة التى تتطلب الوصول الى القمة وقد حمل إبنه الصغير الذي يبلغ عامين على كتفيه واعتلى الجبل في مشهد وطني رصدته صحيفة ” صدى ” التى رافقت المقيم السوري أبو حسان في رحلته لصعود قمة الجبل ، وقد سألنه في منتصف الطريق وقد لّحق به التعب والأرهاق وقلنا : هل تتوقف هنا يا ابو حسان .

وقال : نّريد القمة لوضع العلم السعودي هناك في قمة جبل الاصفر ، وأكمل طريقه وبعد جّهد بذله أبو حسان واطفاله بلغ مراده وهو قمة جبل الاصفر الشهير وابرز معالم محافظة عفيف في المنطقة حيث يتميز بإطلالة رائعة على محافظة عفيف وتشاهد من اعلى الجبل النهوض العمراني وكثافة المساحة السكانية بالمحافظة والتطور الذي طرأ عليها أسوة بمدن المملكة الاخرى .

ومن المكان تشاهد هناك أعلام ترفرف خفاقة فوق أسطح مباني حكومية وفي مشهد وطني يظرب به أروع الامثال في التعبير هذا المقيم عن حبه للمملكة التى احتظنته هو وعائلته بعد أن أبعد عن وطنه وتعرضوا لخيانة نظام بشار حيث كانت المملكة هي بمثابة الأم لهم ويقول أبو حسان بعد أن رفع العلم السعودي ووضع وشاحاً يحمل صورة قادة الوطن مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الكريم على كتفيه أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك وولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي سائلين للوطن الغالي مزيداً من التقدم والازدهار.

وفي ظل ماتنعم به المملكة من امن وأمان وقد أعجز ويعحز اللسان عن التعبير عن حب الوطن ولكنى فضلت أن أقوم بعمل يترجم حبي لهذا الوطن الغالي وأن أحقق شعار يومه الوطني العظيم وهو ” همة حتى القمة ” وهي طموح الشعب السعودي وكما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ” طموحنا يعانق عنان السماء ” وهو ينطلق الى تحقيق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ التى تتطلب همة لصعود للقمة