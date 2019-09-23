بالفيديو.. لحظة سقوط مدرعتان من على متن طائرة بتدريب عسكري روسي

موسكو(صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة صادمة سقطت فيها مدرعتان روسيتان من على متن طائرة؛ بسبب خلل في نظام المظلات خلال تدريبات عسكرية ضخمة.

وتفصيلآ، ألقت طائرات عسكرية روسية من طراز ” IL-76M ” مركبات مدرعة من فوق ارتفاع 5 آلاف قدم إلى الأرض.

أما الأخرى فهي من طراز ” BMD-2 ” وتزن 7 أطنان، حيث دُمرت بالكامل فور سقوطها، أما الثانية فلم توثقها الكاميرات.

وحدث ذلك أثناء تدريبات عسكرية ضخمة حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بمشاركة 8 دول ونحو 130 ألف جندي.