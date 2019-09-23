بالفيديو.. لحظة سقوط مدرعتان من على متن طائرة بتدريب عسكري روسي
رصد مقطع فيديو لحظة صادمة سقطت فيها مدرعتان روسيتان من على متن طائرة؛ بسبب خلل في نظام المظلات خلال تدريبات عسكرية ضخمة.
وتفصيلآ، ألقت طائرات عسكرية روسية من طراز ” IL-76M ” مركبات مدرعة من فوق ارتفاع 5 آلاف قدم إلى الأرض.
أما الأخرى فهي من طراز ” BMD-2 ” وتزن 7 أطنان، حيث دُمرت بالكامل فور سقوطها، أما الثانية فلم توثقها الكاميرات.
وحدث ذلك أثناء تدريبات عسكرية ضخمة حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بمشاركة 8 دول ونحو 130 ألف جندي.
اترك تعليقاً