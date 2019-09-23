وظيفة إدارية شاغرة في شركة النقل البحري بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة النقل البحري (مجموعة البحري) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توافر وظيفة إدارية لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير حسابات رئيسي).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة عامة، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة منها خبرة لا تقل عن سنتين في دور مُماثل، إجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2019/09/23م، من خلال الرابط التالي: هنا