يومنا الوطني حللت فخرا وتوجت ازدهارا

محمد السعران(صدى):

لم تكن عملية تحقيق هذا الازدهار وليدة الصدفة إنها سلسلة خطط طموحة بدأت لبناتها الاولى منذ تأسيس هذه الارض الطيبة على يد القائد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى عندما انطلقت هذه المسيرة الاقتصادية والصناعية بتدشين اول بئر نفطية في عام 1938 في الظهران وحتى يومنا الحاضر في مسيرة شاقة وظروف قاسية وتحدىٍ كبير، لتتوالى بعدها شمولية التنمية في مختلف ارجاء هذا الوطن المعطاء انتقلت حينذاك الأبعاد الاقتصادية الى عالم جديد من الحياة العصرية الحديثة في كل مجال واتجاه .

وفي عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين والشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الامين تحولت تلك المعطيات والانجازات الى واقع جديد وحديث يواكب المتغيرات العالمية فكانت رؤيتنا المباركة ٢٠٣٠ خارطة طريق نحو تعزيز المقدرات وصيانتها وتطوير كفاءة الانتاج بشمولية الموارد والإنسان السعودي ، فأصبحت المملكة اليوم قوة اقتصادية وعمقاً مهماً في العالم بحضورها الفاعل في دول العشرين ومؤشراتها الاقتصادية بنموها المتصاعد ، إن ما نشهده اليوم من تكامل القطاعات الاقتصادية مبشرا بالخير ففي مجال الصناعة وصلنا بفضل الله الى تحقيق توسع نوعي بلغ فيه إجمالي عدد المصانع المنتجة في السعودية بنهاية الربع الأول في عام 2019م : 7630 مصنعاً 6357 وطنيا و616 أجنبيا و657 مشتركا بلغت رؤوس أموالها 1.1 تريليون ريال وبقوة عاملة قوامها 1.04 مليون عامل كما بلغ عدد المصانع تحت الإنشاء 1006 مصانع منها “868 وطنيا و76 أجنبيا و62 مشتركا” برؤوس أموال قدرها 41.9 مليار ريال وقوة عاملة بلغ عددها 60344 عاملا.

إن المحفزات وممكنات القطاع الصناعي تسير وفق وتيرة متصاعدة وتحويل فلسفة اداء القطاع الخاص إلى التصنيع الإنتاجي ليسهم في خلق التنوع الاقتصادي الواسع والمستدام في ظل الإمكانات الهائلة من الموارد الطبيعية والموانئ الكبيرة والموقع الجغرافي واكتشاف الفرص الجديدة ، بينما يشكل القطاع الصناعي ما يقارب (12 %) من الناتج المحلي الإجمالي وارتفع من 32 مليار ريال عام 1974 م إلى حوالي 312 مليار في عام 2017 م. صندوق التنمية الصناعية السعودي الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية توسع غير مسبوق وصل به رأس ماله إلى 105 مليار ريال توسع نوعي بلغ فيه إجمالي عدد المصانع المنتجة في السعودية بنهاية الربع الأول في عام 2019م : 7630 مصنعاً 6357 وطنيا و616 أجنبيا و657 مشتركا بلغت رؤوس أموالها 1.1 تريليون ريال وبقوة عاملة قوامها 1.04 مليون عامل بلغ عدد المصانع تحت الإنشاء 1006 مصانع منها “868 وطنيا و76 أجنبيا و62 مشتركا” برؤوس أموال قدرها 41.9 مليار ريال وقوة عاملة بلغ عددها 60344 عاملا.

وتتواصل مسيرة التطور والنماء يوماً بعد يوم وتتسارع خطوات الازدهار الشاملة في كل ارجاء وطن الحب والخير والسلام ، المملكة العربية السعودية ، حفظ الله بلادنا وقادتنا فخراً واعتزازاً بنجاحات لا تنضب .

عبد الرحمن أحمد الجبيري | عضو منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين والمتحدث الرسمي