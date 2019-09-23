  • الإثنين 23

    سبتمبر

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  3. سائق يلفت الانتباه بتركه مقود السيارة أثناء القيادة

سائق يلفت الانتباه بتركه مقود السيارة أثناء القيادة




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