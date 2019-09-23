بالفيديو.. دموع تحسين تتخلص من وزنها بعد سخرية مي العيدان

بغداد(صدى):

قررت نجمة برنامج The Voice العراقية دموع تحسين، مواجهة السخرية التي تعرضت لها من قبل الإعلامية الكويتية مي العيدان؛ بسبب وزنها الزائد.

ونشرت دموع تحسين على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو أثناء وجودها في النادي الرياضي، معلنة بدأها في ممارسة التمارين الرياضية.

ولحقت هذا الفيديو بصورة التقطتها في المصعد، مؤكدة أنها بدأت ممارسة التمارين الرياضية منذ مدة غير طويلة، معلقة «شلونهم أحباب قلبي دموع تحسين ترة صارلي بس 9 أيام رياضة بس بجهد والله وبضمير».

وسخرت الإعلامي مي العيدان، نجمة ذا فويس في وقت سابق بسبب وزنها الزائد، لترد عليها الأخيرة «ضاغطتهم ريح كرشك واستمتع بالاكل انتي حجمك عندي كان بلوك بلوك وتروحين فدوة لكرشي انتي والي يحجي مثلج يلاNext».

وأضافت «صدك نسيت سوولها بوست لا للتنمر وكعدوها بالبيت بدون متفتح حلكها عاد كرشي راضي بس غيري يضوجون اخذو حقهم نسيت صدك الشفط بايران ببلاش شلونه».